Мы будем продолжать бесплатно финансировать украинское правительство, - Маск о Starlink

Известный американский бизнесмен Илон Маск заявил, что его компания продолжит предоставлять бесплатные услуги для поддержки систем Starlink в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Маск отметил: "К черту… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы просто будем продолжать бесплатно финансировать украинское правительство".

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Напомним, что ранее компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу систем Starlink Украины.

Отмечается, что компании до конца года нужно будет потратить около 120 миллионов долларов. Финансирование на 2023 год оценивается в 400 миллионов долларов. SpaceX предлагает Пентагон взять финансирование на себя.

"Мы не в состоянии дальше дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - говорится в письме Пентагону.

Сам Илон Маск в Twitter подтвердил прекращение финансирования.