В воинской части на Белгородщине, где находились мобилизованные россияне, произошла стрельба – официально 11 убитых, 15 раненых

Социальные сети вечером 15 октября сообщают о том, что в одной из частей российской армии в Белгородской области произошла стрельба. По предварительным данным, среди мобилизованных есть десятки погибших и раненых.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеграм-канал Оперативный ВСУ.

В сообщении отмечается: "Телеграм-каналы сообщают о 22 убитых и 16 раненых мобилизованных в воинской части на Белгородщине. Предварительно известно, что участие в расстреле приняли трое мужчин. Информация нуждается в проверке".

Другие телеграм-каналы со ссылкой на российские СМИ сообщают, что трое военных открыли стрельбу в воинской части в Белгородской области. Двое из трех стрелков убиты ответным огнем, один скрылся. Официально информация не подтверждена.

Позже Минобороны РФ официально сообщило, что "на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт".



В МО РФ сообщили, что в ходе теракта был обстрелян состав "добровольческого подразделения" российской армии, проходивший подготовку. В результате 11 человек были убиты и 15 ранены.



"Ответным огнем два террориста были уничтожены, на месте теракта работают правоохранительные органы", - заявили в российском Минобороны.

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