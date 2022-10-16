"Этот день настал, мы покупаем Гиркина", - блогеры собрали $50 тыс. за пленение российского военного преступника
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом блогеры написали в соцсетях.
В телеграмм-канале Гиркина было опубликовано его фото в военной форме.
На информацию о том, что Гиркин ушел воевать в составе добровольческого батальона, отреагировал волонтер Сергей Стерненко. Активист пообещал $10 тыс. из своих сбережений тому, кто возьмет Гиркина в плен.
Лидер группы "Антитела" Сергей Тополя решил удвоить цену за Гиркина и присоединился к предложению Стерненко.
"Добавлю еще $10 тыс. собственных сбережений, кто возьмет Гиркина в плен живым. Он еще по "боингу" должен дать показания", - написал Тополя.
После этого к флешмобу присоединился главный сержант 47-го штурмового полка Валерий Маркус. Цена выросла до $30 тыс.
После 22:00 к флешмобу решили присоединиться глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и теннисист Сергей Стаховский. Сумма выросла до $50 тыс.