"Этот день настал, мы покупаем Гиркина", - блогеры собрали $50 тыс. за пленение российского военного преступника

Активист-волонтер Сергей Стерненко, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, теннисист Сергей Стаховский и военный Валерий Маркус пообещали $50 тыс. тому, кто возьмет в плен террориста-пропагандиста Игоря Гиркина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом блогеры написали в соцсетях.

В телеграмм-канале Гиркина было опубликовано его фото в военной форме.

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На информацию о том, что Гиркин ушел воевать в составе добровольческого батальона, отреагировал волонтер Сергей Стерненко. Активист пообещал $10 тыс. из своих сбережений тому, кто возьмет Гиркина в плен.

Лидер группы "Антитела" Сергей Тополя решил удвоить цену за Гиркина и присоединился к предложению Стерненко.

"Добавлю еще $10 тыс. собственных сбережений, кто возьмет Гиркина в плен живым. Он еще по "боингу" должен дать показания", - написал Тополя.

После этого к флешмобу присоединился главный сержант 47-го штурмового полка Валерий Маркус. Цена выросла до $30 тыс.

После 22:00 к флешмобу решили присоединиться глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и теннисист Сергей Стаховский. Сумма выросла до $50 тыс.