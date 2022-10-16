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Обязательно наступит день, когда Украина будет сбивать 100% вражеских ракет и дронов, - Зеленский

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Обязательно наступит день, когда Украина будет сбивать 100% вражеских ракет и дронов, - Зеленский
Украинские военные делают все, чтобы сбивать больше вражеских ракет и дронов, чтобы обезвредить больше ударных позиций российской армии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в своем видеообращении Владимир Зеленский.

"Обязательно наступит тот день, когда наше государство сможет выполнять эту задачу на сто процентов", – отметил президент.

Зеленский добавил, что РФ в течение текущих и минувших суток продолжила атаковать Украину ракетами и иранскими дронами, часть из которых была сбита.

Напомним, министр обороны Алексей Резников 12 октября заявил, что в Украину приехала немецкая система ПВО IRIS-T.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Поясните кто-то этому мамкиному вояке, шо 100% целей не в состоянии сбить ни одна система ПВО/ПРО в Мире.
  • Олександр Дніпро
  • Alex Dev d4763325
    Популізм треба в кримінальний кодекс внести, з реальним строком.
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