В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Пылает "городская администрация". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Сообщается о ювелирном попадании в помещение городской администрации.
Об этом сначала активно сообщали телеграмм-каналы. Пока информацию о повреждении здания подтверждает "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.
"Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрелов со стороны украинских войск", - отмечает пропагандистское агентство со ссылкой на представительство так называемой "ДНР" в СЦКК.
Между тем в сети распространяется соответствующее видео.