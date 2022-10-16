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В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Пылает "городская администрация". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Сообщается о ювелирном попадании в помещение городской администрации.

Об этом сначала активно сообщали телеграмм-каналы. Пока информацию о повреждении здания подтверждает "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.

"Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрелов со стороны украинских войск", - отмечает пропагандистское агентство со ссылкой на представительство так называемой "ДНР" в СЦКК.

Между тем в сети распространяется соответствующее видео.

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В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Пылает городская администрация 01
В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Пылает городская администрация 02
В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Пылает городская администрация 03
В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Пылает городская администрация 04

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Мабуть кадиркінці тренувались.
  • Serhiy Talatynnik
    Надіюсь душиліна мінусували.
  • Advokat Savchuk
    Бамбили дамбас 8 лет - накаркали на свою голову долбодятли
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