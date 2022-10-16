В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Пылает "городская администрация". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Сообщается о ювелирном попадании в помещение городской администрации.

Об этом сначала активно сообщали телеграмм-каналы. Пока информацию о повреждении здания подтверждает "РИА-Новости", информирует Цензор.НЕТ.

"Здание городской администрации Донецка повреждено в результате обстрелов со стороны украинских войск", - отмечает пропагандистское агентство со ссылкой на представительство так называемой "ДНР" в СЦКК.

Между тем в сети распространяется соответствующее видео.

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