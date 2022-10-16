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Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2, - ISW

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Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2, - ISW
Россия могла договориться с Ираном о поставках беспилотников Arash-2.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пока единственным свидетельством такого соглашения являются российские и украинские Telegram-каналы, ссылающиеся на неназванные иранские источники.

В сентябре командующий Сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киомарс Хейдари заявил, что беспилотники Arash-2 имеют якобы уникальные возможности большой дальности и могут атаковать с баз в Иране такие израильские города, как Тель-Авив и Хайфа. Однако в ISW сомневаются, что российские силы смогут использовать Arash-2 с большей эффективностью, чем они используют Shahed-136.

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    послу іранському знову пальчиком - ата та...
    чи забирай свої полотенця і ***** з хати?
  • Николай Николаевич b96f438b
    Полотенця...
    Аказиваєтца, ми нє разриваєм с бєлоруzzієй deep-отношенія токо потому шо та м єсть нєкоториє катєґоріі "наших людей, каториє спасаются ат вайни!!!
    Між іншим, так прокоментував це на тєлємарахвонє один високий зелепосадовєц!
  • Frol Fedoroff
    что тут сказать? Гопники и "фанатики" нашли друг друга. Изгои всего Мира объединяются
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