Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2, - ISW

Россия могла договориться с Ираном о поставках беспилотников Arash-2.

Об этом говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пока единственным свидетельством такого соглашения являются российские и украинские Telegram-каналы, ссылающиеся на неназванные иранские источники.

В сентябре командующий Сухопутными войсками Ирана бригадный генерал Киомарс Хейдари заявил, что беспилотники Arash-2 имеют якобы уникальные возможности большой дальности и могут атаковать с баз в Иране такие израильские города, как Тель-Авив и Хайфа. Однако в ISW сомневаются, что российские силы смогут использовать Arash-2 с большей эффективностью, чем они используют Shahed-136.

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