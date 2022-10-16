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Московские парковки начали готовить под бомбоубежища, - СМИ. ДОКУМЕНТ

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Московские парковки начали готовить под бомбоубежища, - СМИ. ДОКУМЕНТ
В московских подземных паркингах устанавливают нары, обогреватели и аптечки на случай, если их придется использовать в качестве бомбоубежища.

Об этом пишет российское издание "Важные истории", сообщает Цензор.НЕТ.

Жители домов общества совладельцев жилья "Атом" рассказали журналистам, что на дверях их домов висят объявления о подготовке бомбоубежищ. Москвичей просят до 18 октября освободить паркинг от автомобилей и личных вещей, потому что его будут "приводить в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны". В объявлении говорится, что такое решение было принято 11 октября на совещании в мэрии Москвы.

Первую подготовку укрытий на случай обстрелов в России начали еще весной. 27 апреля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев поручил южным российским регионам "привести защитные сооружения гражданской обороны в надлежащее состояние".

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Департамент городского хозяйства Сочи минимум дважды - 6 мая и 11 октября - посылал руководителям управляющих компаний письма о проверке готовности "защитных сооружений гражданской обороны" и "противорадиационных хранилищ". В письме от 11 октября чиновники просят прислать им перечень всех подземных пространств домов, которые можно использовать для укрытия населения "в период мобилизации и военного положения".

5 октября глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал подготовить укрытие к эксплуатации. В Волгоградской области муниципальным властям поручили привести в порядок бомбоубежища и держать их в постоянной готовности. В Серпухове власти проинформировали жителей о местонахождении укрытий.

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В 2016 году Счетная палата РФ выяснила, что в стране 16 448 бомбоубежищ, но 95% из них не готовы для укрытия населения в случае ЧС. На протяжении более 20 лет российские власти не финансировали содержание укрытий. Многие объекты были незаконно приватизированы.

Московские парковки начали готовить под бомбоубежища, - СМИ 01
Московские парковки начали готовить под бомбоубежища, - СМИ 02

Топ комментарии

  • KosAn30 JT26
    белгород уже готов передавать естафету? а то он бедненький ******** за весь кацапстан отдуваться)
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Схоже вони також вірять в ЗСУ!
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    Джохар Дудаев в 1993 году призывал международное сообщество взять под свой контроль ядерные запасы России. Или передать это оружие Украине как более ответственной стороне. Тогда призывы Джохара воспринимались как фантазия. Сегодня мы видим, что Джохар смотрел на много лет вперед. Запад вместо этого помог уничтожить Чечню и самого Дудаева.
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