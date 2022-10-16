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Оборонная промышленность РФ не может производить современные ракеты такими темпами, как они тратятся, - британская разведка

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Оборонная промышленность РФ не может производить современные ракеты такими темпами, как они тратятся, - британская разведка
Российская оборонная промышленность, вероятно, не может производить современные боеприпасы такими темпами, как они тратятся.

Об этом идет речь в ежедневном отчете британской разведки, передает Цензор.НЕТ.

В отчете сообщается, что 10 октября Россия выпустила по Украине более 80 крылатых ракет.

Министерство обороны Украины сообщило, что более половины было сбито, но десятки попали по Киеву и другим населенным пунктам, убив мирных жителей и нанеся ущерб гражданской инфраструктуре.

"Данные удары являются дальнейшей деградацией российских запасов ракет большой дальности, что, вероятно, ограничит их способность поражать желаемое количество целей в будущем", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Надіятися на кацапів у таких речах - не розумно. Надіятися треба на власну ППО/ПРО і нарощувати її кількість, якісь і відповідно бойові можливості.
  • pictimephotografer pictimephotografer
    При желании? А где же это желание сейчас?, Если кацапня начала усиленно скупать дроны у Ирана?? Не могу к, или не хотят, или что ещё ,уважаемый???
  • Amber
    Кацапи щось таки воготовляють , хоча так швидко , як ім би хотілося !

    Мразь вирішила нас знищити , але все буде навпаки 😠
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