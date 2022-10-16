Общие боевые потери РФ с начала войны – около 65 000 человек, 268 самолетов, 242 вертолета, 2529 танков, 1589 артсистем, 5193 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 16 октября потери личного состава противника составляют около 65 000 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 16.10 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около/ about 65000 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 2529 (+5) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5193 (+14) ед,

артиллерийских систем – 1589 (+7) ед,

РСЗО – 365 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 186 (+0) ед,

самолетов – 268 (+0) ед,

вертолетов – 242 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1224 (+14),

крылатые ракеты ‒ 316 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3959 (+8) ед,

специальная техника‒ 143 (+1).

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"Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.