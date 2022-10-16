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Китай ускорит создание армии мирового уровня

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Китай ускорит создание армии мирового уровня
Китай ускорит создание вооруженных сил мирового уровня и продолжит наращивать потенциал стратегического сдерживания.

Об этом глава КНР Си Цзиньпин заявил во время выступления на открытии XX съезда Коммунистической партии Китая в Пекине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай ускорит развитие вооруженных сил мирового уровня и укрепит свою способность создавать стратегический потенциал сдерживания", - сказал Си Цзиньпин.

Он также отметил необходимость дальнейшего усиления контроля Компартии над вооруженными силами страны.

"Китай должен придерживаться абсолютного лидерства партии в армии", – сказал китайский лидер.

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16 октября в Пекине с участием почти 2300 делегатов начался XX съезд Коммунистической партии Китая, на котором, как ожидается, нынешний глава КНР Си Цзиньпин будет переизбран на третий пятилетний срок во главе партии и получит беспрецедентный за последние 50 лет истории Китая объем полномочий.

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Топ комментарии

  • Враг рода человеческого 666
    У США на один головняк більше. Не потрібно було вузькооким технології передавати від слова зовсім, бо коли у них на одну чашку рису стає більше, імпертість починає в жопі бурлити, як і в кацапів
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Западным компаниям пора сворачивать инвестиции в Китае и возвращать производства в свои страны. Пусть товары будут дороже, но это сильно ослабит враждебный всему миру коммунистический режим, ну и для экономик Западных стран это будет спасением
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Ілон Маск боїться третьої світової,а вона вже на порозі,потрібно покінчити з ****** і Китаєм вже сьогодні поки не пізно і поки вони не підготувалися
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