Следующие несколько недель войны в Украине будут критическими, - CNN

Война в Украине, которая в течение нескольких месяцев казалась медленной и болезненной, снова разразилась с приближением зимы. Конфликт балансирует по пути к непредсказуемой новой фазе.

Такого мнения придерживаются эксперты, опрошенные телеканалом CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это уже третья, четвертая, может быть, пятая война, за которой мы наблюдаем", - отметил Кейр Джайлз, старший научный сотрудник программы Chatham House по России и Евразии.

За напором российских ракет последовали стойкие успехи ВСУ и мощный взрыв на Крымском мосту. Он отразился на психике россиян и дал Украине значительный стратегический импульс, говорят эксперты.

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По их словам, с приближением холодных месяцев, которые, по всей вероятности, приведут к замедлению наземных боев, следующие недели войны будут иметь решающее значение. А россияне постараются избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы.

"То, что казалось отдаленной перспективой чего-либо, что можно было бы убедительно назвать победой Украины, теперь стало гораздо правдоподобнее", - заявил Джайлз.

Эксперты предполагают, что на фоне последних событий реакция России, вероятно, будет еще более обостряться.

Так, в четверг, 13 октября, Россия заявила, что начинают эвакуировать жителей оккупированного Херсона, поскольку Украина добивается больших успехов в регионе.

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Аналитики пришли к выводу, что успешное наступление ВСУ изменило ход войны и опровергло предположение, выдвинутое прошлым летом на Западе и в России, что хотя Украина и может устойчиво защищать территорию, у нее нет возможности захватить ее.

"Россияне играют на свисток – (надеясь) избежать коллапса на своей линии фронта до наступления зимы", – заявил CNN Самир Пури, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований и автор книги "Путь России к войне с Украиной".

"Если они смогут продержаться до Рождества и линия фронта будет выглядеть примерно так, как она есть, это будет огромным успехом для россиян, учитывая, насколько неудачно это было с февраля 2022 года", – отметили эксперты.