Китай заявил, что не откажется от права силы по Тайваню. Тайвань – что не откажется от суверенитета
Позицию Китая Си Цзиньпин озвучил, выступая на открытии XX съезда Коммунистической партии Китая в Пекине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Решение вопроса Тайваня – это личное дело китайцев, и это зависит только от китайцев", – заявил Си Цзиньпин.
Он добавил, что Китай всегда "уважал и заботился о Тайване, приносил пользу" народу Тайваня и был предан содействию экономическим и культурным обменам через Тайваньский пролив.
"Мы настаиваем на стремлении к мирному воссоединению с наибольшей искренностью и лучшими усилиями, но мы никогда не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры (для воссоединения. - Ред.)", - подчеркнул председатель. КНР.
По его словам, силовой сценарий предполагается на случай "вмешательства" внешних сил и противодействия "очень небольшому количеству" сторонников независимости Тайваня, а не принуждения к воссоединению подавляющего большинства народа Тайваня.
"Историческое движение национального воссоединения и национального возрождения продолжается и полное воссоединение Родины нужно достичь", - заявил Си Цзиньпин.
После этого офис президента Тайваня выпустил заявление о том, что Тайбэй не откажется от своего суверенитета.
"Тайвань не откажется от своего суверенитета и не пойдет на компромисс по свободе и демократии, а его народ выступает против идеи Пекина об управлении Тайванем по модели "одна страна, две системы", - говорится в сообщении.
"Поддержание мира и стабильности в Тайванском проливе и регионе является общей ответственностью обеих сторон, а встреча на поле боя не будет способствовать достижению этой цели", - добавили в офисе президента Тайваня.