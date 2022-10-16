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ВСУ готовят Запорожскую область к деоккупации, - Федоров

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ВСУ готовят Запорожскую область к деоккупации, - Федоров
В последние дни украинские военные поразили 7 позиций оккупантов, уничтожив российскую технику, в том числе четыре комплекса С-300, и живую силу врага.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Только в последние дни недалеко от Гуляйполя уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов. В Токмаке уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих. В Пологах - до 30 раненых оккупантов", - говорится в сообщении.

Также в Каменце-Днепровской украинские военные уничтожили 7 единиц военной техники и ранили около 40 российских военнослужащих.

"В районах населенных пунктов Орехов, Конские Роздоры и Токмак, поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожено 4 комплекса С-300", - добавил Федоров.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Це добре, але афішувати не варто, нехай буде несподіванкою.
  • Nikolai Chizhevsky
    там деякі военкори кацапські вже щось підозрюють кажуть здаеться мне что Херсонськая для отвлечения внимания а начнут с Запорожской обл -як була несподіванка с Харьков обл афішуючи звільнення Херсонської ще в серпні
  • Иван Мозговой 608c4f89
    нам би Херсон для початку...
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