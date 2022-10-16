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"Корова из биолаборатории" и "Не надо меня пытать!" - теробороновец Руслан рисует комиксы на основе настоящих военных историй. ФОТО

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"Корова из биолаборатории" и "Не надо меня пытать!" - теробороновец Руслан рисует комиксы на основе настоящих военных историй. ФОТО
Воин Харьковского отдельного батальона территориальной обороны по имени Руслан рисует комиксы на основе настоящих военных историй.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковский отдельный батальон территориальной обороны.

"Настоящие военные истории в комиксах бойца Харьковского отдельного батальона территориальной обороны Руслана. В селе Каменка Харьковской области орки увидели корову с ветеринарными клипсами на ушах. Мордорские дикари решили, что животное чипировано, из секретной натовской биолабаратории. Корову на всякий случай русские расстреляли из противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

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Корова из биолаборатории и Не надо меня пытать! - теробороновец Руслан рисует комиксы на основе настоящих военных историй 01
Корова из биолаборатории и Не надо меня пытать! - теробороновец Руслан рисует комиксы на основе настоящих военных историй 02
Корова из биолаборатории и Не надо меня пытать! - теробороновец Руслан рисует комиксы на основе настоящих военных историй 03

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Топ комментарии

  • акаб акабіч
  • Яр Холодний
  • Вася Шевченко f77d76ba
    БРАВО!!!
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