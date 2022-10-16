Иран намерен передать России баллистические ракеты для войны против Украины, - Washington Post
Об этом Цензор.НЕТ пишет со ссылкой на Лига.нет.
Первая партия ракет Fateh-110 и Zolfaghar уже готовится на заводах в Иране. Это баллистические ракеты малой дальности, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 км соответственно.
Иран владеет одним из самых больших и разнообразных арсеналов ракет малой и средней дальности на Ближнем Востоке.
"Новейшие версии Fateh-110 и Zolfaghar считаются одновременно мощными и достаточно точными на относительно коротких расстояниях. Некоторые модели оснащены электрооптическими системами наведения, позволяющими операторам ракет направлять их во время окончательного приближения к цели", - пишет WP.
Ранее Иран уже передавал такие ракеты в зоны боевых действий, в частности, боевикам-хуситам в Йемене. Силы Хуситов использовали иранские ракеты для нападений на нефтеперерабатывающие заводы и другие гражданские объекты в соседних странах Персидского залива.