Россияне пытаются собрать силы в кулак на юге. Но даже природа – на стороне Украины, – ОК "Південь"

На южном направлении российские войска пытаются сгруппироваться, но испытывают огромные проблемы с поставками оружия и техники.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Обстановка на самой линии фронта достаточно напряженная, поскольку враг пытается собрать все имеющиеся силы в кулак, для нанесения поражений. Но все же постоянно (имеет сложности. - Ред.)… и мобилизованное пополнение разбегается", - сказала она.

По словам Гуменюк, у оккупантов критическое положение с снаряжением, потому что 75% резервов раньше поставляли через Крымский мост.

"Пока даже море на нашей стороне, даже природа против того, чтобы у них там что-то функционировало. Паромы остановлены из-за ветра. Невозможно осуществлять сообщение между точками через (Керченский) пролив. Поэтому они действительно страдают из-за нехватки оборудования, боекомплектов, военной техники", - сказала спикер.

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Гуменюк добавила, что, подтягивая резервы из Крыма, оккупанты уже даже не переправляют их на правый берег Днепра, где разворачиваются боевые действия, а наоборот, выискивают способы с правого подтянуть на левый то, что еще осталось в живых.