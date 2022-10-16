Длительные перебои с электропитанием Запорожской АЭС могут привести ко второй "Фукусиме", - глава "Энергоатома" Котин

По словам главы "Энергоатома" Петра Котина, на Запорожской АЭС высока опасность атомной аварии, ситуация с каждой неделей только ухудшается. Он считает, что длительные перебои с электропитанием станции могут привести ко второй "Фукусиме".

Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Оккупанты, среди прочего, повредили административное здание, учебный центр и один из блоков АЭС, они складируют оборудование и грузовики, что создает высокую угрозу пожара. Никто не знает, что хранится в этих грузовиках", - указал Котин.

По его словам, сотрудники Запорожской АЭС испытывают сильное давление. "Сейчас персонал пытаются заставить подписать с Россией трудовые договоры. У персонала есть выбор - либо подписать эти договоры, либо подвергнуться избиениям и пыткам", - сказал он, добавив, что около ста человек были задержаны, и никто не знает, что с ними произошло. . "Людям запрещено покидать пределы АЭС", – пояснил Котин.

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По его мнению, на Запорожской АЭС сохраняется самая высокая угроза атомной аварии. Он отметил, что такая авария чуть ли не произошла уже трижды. Котин объяснил это тем, что ЗАЭС зависит от электропитания. При остановке системы охлаждения начинается расплавление топливных стержней реакторов. Котин сравнил это с атомной катастрофой на японской АЭС "Фукусима", где система электропитания была разрушена цунами, и через три часа началось расплавление стержней.

Напомним, все шесть реакторов Запорожской АЭС остановлены. За последние дни уже дважды были запущены заводские генераторы из-за прекращения внешнего и резервного энергопитания станции. 14 октября МАГАТЭ сообщило, что Запорожская АЭС снова подключена к резервному питанию.