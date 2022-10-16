Если ЕС ограничит цены на газ, мы прекратим поставки, - глава "Газпрома" Миллер

В случае если страны Евросоюза введут "потолок цен" на российский газ, "Газпром" прекратит поставлять Европе голубое топливо.

Об этом глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил в эфире телеканала "Россия-1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Он утверждает, что введение лимита цен нарушает условия контрактов.

"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение - это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", - сказал Миллер.

Страны Евросоюза уже несколько недель обсуждают ограничение цен на газ из России, но пока согласовать решение не удалось.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что РФ не будет поставлять нефть в страны, которые введут "потолок цен" на топливо.

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