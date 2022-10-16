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ГУР обещает за взятого в плен Гиркина $100 тыс.

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату $100 000 за передачу в украинский плен Игоря Гиркина (Стрелкова).

Об этом сообщили в ГУР, передает Цензор.НЕТ.

"Известно, что один из известнейших российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства", - говорится в сообщении.

В ГУР напомнили, что СБУ и Офис генпрокурора открыли против Гиркина ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета. А также, что он объявлен Нидерландами в международный розыск по делу о сбитии гражданского Boeing 777 рейса MH17.

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Информацию об Игоре Гиркине можно передать по номеру +380 93 117 5809 – связь через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal

ГУР обещает за взятого в плен Гиркина $100 тыс. 01

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Топ комментарии

  • fresh guacamole
    Я б на місці Гіркіна більше переживав що після захоплення він піде з аукціону окремим частинами.
  • sergej gorin
    Воно стільки не коштує , 50 кг цукерок,, шальна бджілка,, від Рошен))))
  • Urs
    ГУР 100 тысяч $ + блогеры 50 тысяч $, да если его еще связанного погрузить в Т72 и привезти на пзиции ВСУ - это уже 200 тысяч.
    Хороший стартап получается.
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