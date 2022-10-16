Почти 9 тысяч российских военных прибудут в Беларусь в рамках развертывания совместной группировки, - Минобороны РБ
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Около 9 тысяч российских военнослужащих прибудут в Беларусь в рамках развертывания совместной группировки войск.
Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Миноброны, помощник министра Валерий Ревенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, первые эшелоны с российскими военнослужащими начали прибывать в Беларусь.
"Передислокация займет несколько дней. Общая численность составит чуть менее 9 тысяч человек", - отметил Ревенко.
Более подробную информацию, по словам Ревенко, предоставят на брифинге для военных атташе в понедельник, 17 октября.
Как сообщалось, 10 октября Александр Лукашенко сообщил о том, что договорился с главой РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".