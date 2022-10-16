ООН, Турция и Украина будут прилагать максимальные усилия для продолжения действия "Зерновой инициативы", - Кубраков
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу украинского чиновника, основной темой переговоров была реализация "Зерновой инициативы" и продолжение ее действия после 22 ноября.
По словам Кубракова, "сегодня с Акаром обсудили ход реализации "Зерновой инициативы". С момента старта и до сегодняшнего дня уже экспортировано более 7,7 миллиона тонн агропродукции, что уже стабилизировало цены на продовольствие и противодействует угрозе глобального голода".
"Стороны-участники "Инициативы" – ООН, Турция и Украина – выразили готовность продолжить ее действие и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации. В настоящее время нет никаких сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября", – заметил министр инфраструктуры.
Также во время встречи украинская сторона отметила важность ускорения Совместным координационным центром процесса инспектирования судов. Благодаря этому удастся существенно увеличить объемы экспорта зерна в страны Африки, Азии и Европы, а также предотвратить образование очередей на проверках.