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Заявления войск РФ о "боевых успехах" в районе Бахмута не соответствуют действительности, - ВСУ

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Заявления войск РФ о "боевых успехах" в районе Бахмута не соответствуют действительности, - ВСУ
Российские захватчики оказывают информационное и психологическое давление, рассказывая об "успехах" на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже несколько дней подряд российские войска пытаются взять Бахмут. Это для них такая "Брестская крепость". Они уже несколько дней подряд проводят свою информационную операцию о том, что несколько населенных пунктов возле Бахмута "уже взяты" – это не соответствует действительности. Там идут очень тяжелые боевые действия, противник сосредоточил там мощные свои силы. Однако Силы обороны Украины держат там удар и не дают пройти дальше", - заверил спикер.

По его словам, информация о "контрнаступлении" россиян на Лиман также не соответствует действительности. Хотя враг пытается показать обратное.

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"На самом деле они строят оборонные позиции в районе Кременной, Сватово. Более того, они в своих пабликах хвастаются, что строят так называемую "линию Путина", сняли с квадрокоптера, с нескольких позиций, раскадровано. Дескать, что они готовы не пропускать украинскую армию, и ни шагу назад. И я думаю, что это тоже элемент информационного влияния на нас. Но наши штабы учтут всю оперативную информацию при планировании последующих действий. Не думаю, что противник переигрывает нас на этом направлении", - заявил Череватый.

Топ комментарии

  • Олексій Мельник
    В сенсі "не має сил відбитись"? Уже котрий день відбивають. Невже кацапським паблікам повірили?
  • Bob Fayn
    На видео попытка мужчины убежать от полицейских, которые намерены вручить ему повестку.https://t.me/glavredinfo/50702
    Сообщается, что происходит это в Санкт-Петербурге, в ЖК "Ладожский парк"Увидев полицейских с повесткой, парень пустился наутек, не выпуская при этом из рук пакета. Но, в конечном итоге, полиция его настигла.
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  • Leshek
    У меня друг там , минометчиком. Скупо делится инфой. Говорит сейчас на этом направлении очень много вагнеровцев, а они хоть и подонки , но воюют на порядок лучше чмобиков и ополченцев. Бои там реально тяжелые. Молимся и держим кулаки за наших ребят.
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