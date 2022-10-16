Заявления войск РФ о "боевых успехах" в районе Бахмута не соответствуют действительности, - ВСУ

Российские захватчики оказывают информационное и психологическое давление, рассказывая об "успехах" на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже несколько дней подряд российские войска пытаются взять Бахмут. Это для них такая "Брестская крепость". Они уже несколько дней подряд проводят свою информационную операцию о том, что несколько населенных пунктов возле Бахмута "уже взяты" – это не соответствует действительности. Там идут очень тяжелые боевые действия, противник сосредоточил там мощные свои силы. Однако Силы обороны Украины держат там удар и не дают пройти дальше", - заверил спикер.

По его словам, информация о "контрнаступлении" россиян на Лиман также не соответствует действительности. Хотя враг пытается показать обратное.

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"На самом деле они строят оборонные позиции в районе Кременной, Сватово. Более того, они в своих пабликах хвастаются, что строят так называемую "линию Путина", сняли с квадрокоптера, с нескольких позиций, раскадровано. Дескать, что они готовы не пропускать украинскую армию, и ни шагу назад. И я думаю, что это тоже элемент информационного влияния на нас. Но наши штабы учтут всю оперативную информацию при планировании последующих действий. Не думаю, что противник переигрывает нас на этом направлении", - заявил Череватый.