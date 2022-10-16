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Франция поставит Украине системы ПВО Crotale, - Минобороны страны

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Франция поставит Украине системы ПВО Crotale, - Минобороны страны
Франция передаст Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Crotale.

Об этом заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они будут особенно полезны в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками", – приводит агентство Associated Press слова министра.

Он напомнил, что Франция располагает 12 батареями этих ПВО, но не уточнил, сколько из них направят Украине. Также Лекорню сказал, что выбывшие из состава французских вооруженных сил ЗРК Crotale сменят более современные системы ПВО Mamba. Он пояснил, что согласно планам, Украина сможет развернуть батареи Crotale за два месяца, в течение которых украинские военные научатся их использовать.

Кроме того министр сообщил, что до 2 тыс. украинских военных пройдут обучение во французских военных частях. Несколько недель их будут обучать ведению боя, использованию французской техники, навыкам, связанным с тылом и снабжением.

Ранее военные Франции научили украинцев использовать самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, которых Париж поставил в Украину 18 единиц.

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Лекорню отметил, что ведутся дискуссии по поставкам еще шести САУ CAESAR, и, кроме того, Париж изучает украинский запрос на поставку ракет.

Также Париж выделил 100 млн евро в фонд, который Украина может по своему усмотрению тратить на закупки чего-либо при условии, что поставщиком будет Франция. В частности, поступил заказ французской фирме, которая поставляет понтонные мосты.

По словам Лекорню, французский оборонный бюджет достигнет 44 млрд евро в 2023 году - максимальный уровень со времен Второй мировой войны. Министр добавил, что в 2017 году, когда начинался первый срок президентства Эммануюля Макрона, размер оборонного бюджета составлял 32,3 млрд евро.

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Топ комментарии

  • cimbitep
    не штук, а батарей. батарея включає в себе 2 взводи, які в свою чергу складаються з 2-3 пускових установок та одного пункту бойового керування, тоб-то 5-8 машин.
  • Лилия Стацкая
    Порох знову з подарунком до ЗСУ. Пересувна лазня. Інженери спроектували на замовлення все так, щоб було, як дома у рідної мами. Принаймні, дуже старалися, щоб так було. Гарячий душ, котел на дровах, пральні машини, сушарні - усе це дозволяє зробити суворий армійський побут комфортним.
    Відео-
    https://www.youtube.com/watch?v=ikPPtlJ3fJc&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
  • Urs
    Вы сравниваете не сравниваемое. Если РЛС кругового обзора по заявленной дальности от 30 км можно еще сравнить с 20 км у обзорной РЛС Crotale, высота поражения до 5 км с высотой 6 км при одинаково дальности в 10 км, то в остальном оса проигрывает: скорость ракеты 1,3М против 3,5М, количество готовых к пуску ракет 6 против 8, количество обстреливаемых целей - одна (но можно двумя ракетами сразу) против четырех, время реакции комплекса от 16 до 26 секунд против 5 секунд у Crotale... и еще много чего. Не говоря уже о том что оптическая станция на порядок лучше чем у осы.
    Кроме того, СОЦ осы имеет трудности с перехватом целей с низким ЭПР, типа орланов и калибров.
    Так что Crotale - неплохой ЗРК фронтового рубежа и прикрытия армейских подразделений.
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