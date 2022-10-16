Франция поставит Украине системы ПВО Crotale, - Минобороны страны

Франция передаст Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности Crotale.

Об этом заявил глава французского Минобороны Себастьян Лекорню, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Они будут особенно полезны в борьбе с беспилотниками и воздушными бомбардировками", – приводит агентство Associated Press слова министра.

Он напомнил, что Франция располагает 12 батареями этих ПВО, но не уточнил, сколько из них направят Украине. Также Лекорню сказал, что выбывшие из состава французских вооруженных сил ЗРК Crotale сменят более современные системы ПВО Mamba. Он пояснил, что согласно планам, Украина сможет развернуть батареи Crotale за два месяца, в течение которых украинские военные научатся их использовать.

Кроме того министр сообщил, что до 2 тыс. украинских военных пройдут обучение во французских военных частях. Несколько недель их будут обучать ведению боя, использованию французской техники, навыкам, связанным с тылом и снабжением.

Ранее военные Франции научили украинцев использовать самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR, которых Париж поставил в Украину 18 единиц.

Читайте также: Украина и Франция подписали соглашение о поставках оружия, - Резников

Лекорню отметил, что ведутся дискуссии по поставкам еще шести САУ CAESAR, и, кроме того, Париж изучает украинский запрос на поставку ракет.

Также Париж выделил 100 млн евро в фонд, который Украина может по своему усмотрению тратить на закупки чего-либо при условии, что поставщиком будет Франция. В частности, поступил заказ французской фирме, которая поставляет понтонные мосты.

По словам Лекорню, французский оборонный бюджет достигнет 44 млрд евро в 2023 году - максимальный уровень со времен Второй мировой войны. Министр добавил, что в 2017 году, когда начинался первый срок президентства Эммануюля Макрона, размер оборонного бюджета составлял 32,3 млрд евро.