Новости • Война

В ближайшие дни Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ

9 43432
В ближайшие дни Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин решил провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение телеканала "Россия 1".

"Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета безопасности РФ", – говорится в сообщении.

Впрочем, на сайте Кремля никаких сообщений о предстоящем событии пока нет.

Читайте также: Режим Путина еще более изолирован и закрыт, чем советский, - Обама

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил "РИА Новости", что на следующей неделе Путин проведет еженедельное оперативное совещание с членами Совета безопасности.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Перехватчик
  • Перехватчик
  • Bob Fayn
    опять страшилки..-Мі нє блєфуєм
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости