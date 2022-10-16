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Гросси после переговоров с Путиным дал комментарий пропагандистам: Никто не хочет ядерной катастрофы

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Гросси после переговоров с Путиным дал комментарий пропагандистам: Никто не хочет ядерной катастрофы
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ядерной катастрофы никто не хочет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Никто не хочет ядерной катастрофы, никто", - сказал Гросси в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Напомним, 11 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел встречу с Владимиром Путиным. После этого он вернулся в Киев. По результатам переговоров, Гросси заявил, что стороны "приближаются к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС".

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Топ комментарии

  • Vladyslav Novikov
    Гросси! ЕДИНСТВЕННЫМ приемлемым вариантом предотвращения III Мировой Ядерной Войны - это: Украина в НАТО, Украина остается безъядерной, Украина возвращается в границы 1991 года, путин уходит в Гаагу.
    И все счастливы!
    Иначе - ядерная катастрофа.
  • Alex Suhenko 8c36c068
    опять обосрался. извените за мой французкий
  • JleXa BaCuJl6eB
    Никто кроме х..
    Йла. Ему по .цимбалах
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