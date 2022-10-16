Гросси после переговоров с Путиным дал комментарий пропагандистам: Никто не хочет ядерной катастрофы
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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ядерной катастрофы никто не хочет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Никто не хочет ядерной катастрофы, никто", - сказал Гросси в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Напомним, 11 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел встречу с Владимиром Путиным. После этого он вернулся в Киев. По результатам переговоров, Гросси заявил, что стороны "приближаются к созданию защитной зоны для Запорожской АЭС".