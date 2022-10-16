Россияне используют Крым для удержания похищенных людей, - Ташева

Российские захватчики используют Крым в качестве тыловой базы для вывоза с захваченных территорий Херсонщины и Запорожья ценностей и удержания похищенных людей.

Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Крымский полуостров после полномасштабного вторжения начали использовать для оккупации новых территорий, собственно, Запорожской и Херсонской областей, для вывоза зерна, любого имущества и продовольствия. Кроме того, Крым является тыловой базой для РФ. В течение всех этих месяцев великой войны они (российские) захватчики. - Ред.) это осуществляли. Похищали людей с территории Херсонской и Запорожской областей, затем принудительно перевозили на территорию Крыма. Часть из этих людей погибла, или они до сих пор находятся в местах удержания, местах лишения свободы, в частности в первом симферопольском СИЗО", – проинформировала Ташева.

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По ее словам, на сегодняшний день она располагает информацией о похищении херсонских активистов, или еще на тот момент активистов территориальной обороны.

"Можно вспомнить Дениса Миронова, похищенного в Херсоне. Он представлял херсонскую тероборону, и затем был доставлен после многочисленных пыток в Севастополь. Там погиб после ранения и неоказания вовремя медицинской помощи в местах содержания в Херсонской области", - отметила постпред.

Ташева добавила, что россияне используют захваченные территории Запорожья и Херсона как ресурсную базу для Крыма. Ведь захватчики превратили полуостров в огромную военную базу, где расположены российские военные.