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Пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии придаст устойчивости украинской энергосистеме, - Криволап

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Пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии придаст устойчивости украинской энергосистеме, - Криволап
Пересмотр граничных цен на рынке электрической энергии придаст устойчивости энергетической системе Украины, заявил Кирилл Криволап, советник премьер-министра Украины на общественных началах и руководитель "Центра экономического восстановления".

Об этом сообщает издание ExPro, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас рынок электроэнергии в Украине находится в кризисе не только с точки зрения физического разрушения инфраструктуры, но и с точки зрения финансового баланса.

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Ключевыми факторами, сформировавшими финансовый кризис, являются снижение потребления, что означает уменьшение объема средств на рынке – бизнес сократил потребление на 30%, а население – почти на 40%.

Также физические разрушения как генерирующих мощностей, так и сетей. На восстановление уходят значительные средства.

Макроэкономическая ситуация в стране, характеризующаяся инфляционными процессами - почти 25% за 9 месяцев, а также девальвацией национальной валюты на 30%, что привело к росту цены на оборудование, операционным расходам и ремонтным работам.

А также рост цен на энергоносители, что влечет за собой рост себестоимости производства", - отметил Криволап.

По мнению советника премьер-министра, установленные прайс-кепы не учитывают все вышеперечисленные факторы, влияющие на рост стоимости генерации.

"Прайс-кепы в прошлый раз пересматривались в конце февраля-начале марта, сразу после начала войны. Установленные прайс-кепы не учитывают все вышеперечисленные факторы, влияющие на рост стоимости производства энергии, и по существу ставят энергокомпании на грань выживания", - отмечает он.

По его мнению, ярким примером изменения цены производства электроэнергии может служить ситуация в Европе, где цена выросла в 3-4 раза.

Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Пішли ви на пуй, гниди зелені. Війна. Немає ніяких доходів у населення. Зробіть тоді безкоштовний мінімум на струм, на воду. на газ, на хліб, на одяг. Вводьте картки чи щось подібне. Все що більше безкоштовного мінимуму робіть комерційним. Згадайте чи прочитайте подібні методи за часів 2 світової у різних країнах. Не ставте людей на грань голодної та холодної смерті.
  • Игорь Ткач 0c31d1ba
    Закінчиться війна ми за вас падлюки візьмемось..всі недра та корисні копалини це все народне а не декількох осіб.
  • mrSmith
    Ну ясна справа!
    Вже не катять мантри про те, що в нас сама дешева електроенергія в Європі, знайшли нову.
    Тепер, якщо підвищити ціни, то ***** одразу перестане стріляти по електростанціям!
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