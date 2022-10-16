Силы обороны в течение 16 октября продолжали сдерживать врага. Ракетным ударом уничтожен командный пункт россиян, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 16 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Продолжаются двести тридцать пятые сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках сдерживания действий Сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения.

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В течение суток противник нанес один ракетный и десять авиационных ударов, осуществил восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских оккупантов подверглись районы более десяти населенных пунктов. В частности, Стрелечье и Терны Харьковской области, Павловка и Новоселка Донецкой области, Правдино и Белогорка Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Проводится плановая ротация подразделений вооруженных сил республики Беларусь, привлекаемых к охране государственной границы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА "Shahed-136" с территории республики Беларусь.

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На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Сеньковка, Гасичевка, Николаевка и Прогресс Черниговской области и Бачевск, Сосновка и Покровка Сумской области;

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелка, Огирево, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области;

на Краматорском направлении – из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка и Белогоровка Луганской области и Заречное, Раздолевка, Серебрянка и Яковлевка Донецкой области;

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на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Вольное Поле, Времевка, Большая Новоселка, Новополь, Золотая Нива и Угледар Донецкой области и Зеленый Гай, Щербаки, Орехов и Чаривное Запорожской области.

На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более тридцати пяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Белогорка, Новоалександровка, Сухой Ставок Херсонской области и Широкое, Киселевка, Терновые Поды и Степная Долина Николаевской области.

Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений. По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

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Уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах Российской Федерации существенно снизился. В частности, это вызвано отсутствием медицинской помощи гражданским. По имеющейся информации, из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области.

Наши защитники продолжают сдерживать врага и наносить ему урон в живой силе и технике.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более двадцати ударов. Подтверждено поражение семнадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один враждебный БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один командный пункт противника.

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