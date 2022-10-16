Россияне хотели парализовать энергетику Украины, но не достигли цели, - Шмыгаль

Украина удержала энергетическую устойчивость после массовых атак России.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в фейсбуке, подводя итоги работы правительства за неделю, передает Цензор.НЕТ.

"Только за первые три дня этой недели враг нанес до 130 ракетных ударов и ударов дронов-камикадзе по гражданским и энергетическим объектам, в частности в столице. Агрессор стремился запугать украинцев и парализовать энергетику государства. Своей цели он не достиг. Украина была готова к такому сценарию. Мы мобилизовали усилия для экстренных ремонтных работ, восстановили электроснабжение в 4 тыс. населенных пунктов.

Украинцы проявили сознательность, добровольно снизив потребление электроэнергии в среднем на 10%. 15 октября потребители Киева и области вместе снизили потребление на 7%. Самыми сознательными по сокращению потребления стали жители Черниговской области, их результат — почти 20%. Это позволяет сбалансировать поставки энергии в пиковые часы и не использовать плановые отключения. Рассчитываем, что в ближайшие дни утром и вечером украинцы также воздержатся от чрезмерного потребления электроэнергии.

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Логичным следствием российских атак и других преступных действий явилось первое международное признание России государством-террористом. ПАСЕ в своей резолюции назвала российский режим террористическим и призвала ускорить создание Специального Международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины.

Восстановление и финальный этап подготовки к отопительному сезону.

Из резервного фонда госбюджета выделили 357 млн грн на ремонты инфраструктуры в пострадавших от ракетных атак регионах: в Киевской и Сумской областях. Речь идет о критически важных для жизни людей объектах.

Правительство приняло два постановления по урегулированию задолженностей. 76 млрд грн пойдут на выплату долгов субъектам газового рынка. Таким образом, предприятия рынка будут работать стабильно и будут предоставлять услуги в полном объеме.

Приняли постановление, которым разрешили применение проектов повторного использования в строительстве. Это не только ускорит, но и удешевит строительные работы. В результате люди как можно быстрее смогут получить новое или восстановленное жилье.

Открыли новую государственную кредитную программу, которая поможет предприятиям восстановиться. Это кредит для бизнеса, потерявшего производственные мощности из-за войны: льготная кредитная ставка, срок до 5 лет на инвестиционные цели или на финансирование оборотного капитала, государство обеспечивает до 80% тела кредита.

Привлечение международной поддержки для Украины.

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Получили от Европейского инвестиционного банка дополнительные 550 млн евро. Эти средства направим на ремонт энергосети и возобновление предоставления критически важных услуг жителям громад.

Получили 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда. Эти финансовые ресурсы пойдут на оборону, поддержку экономики и выполнение государством своих социальных обязательств.

Состоялся внеочередной саммит "Группы семи" с участием президента Владимира Зеленского. Украина озвучила свою формулу мира. Это оборонная поддержка, территориальная целостность Украины, изоляция и наказание России, мощные санкции.

Во время Второго министерского круглого стола МВФ и Всемирного банка призвал к активизации финансовой помощи со стороны партнеров в следующем году. В частности, на 2023 год нам нужно 55 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета и быстрого восстановления", - рассказал Шмыгаль.