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Пришло время Украине получить военную помощь, - министр Израиля Шай

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Пришло время Украине получить военную помощь, - министр Израиля Шай
Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выступил за предоставление его страной военной помощи Украине.

"Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время Украине получить военную помощь, как ее предоставляют США и страны НАТО", - заявил Шай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей сферы безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

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24 сентября президент Владимир Зеленский заявлял, что шокирован отсутствием помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.

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Топ комментарии

  • Злий Грицько
    Діждавсь в яку сторону маятник качнеться...
  • Epic musikk
    А все почему? Потому что после массовой передачи дронов Ираном, не последовало никакой реакции. А когда бандит видит свою безнаказанность, он только усиливает свой бандитизм.
  • arye z.
    Через две недели в Израиле выборы, нынешнее правительство распадается и потому этот министр практически уже никого и ничего не представляет.
    И второе, без разницы какая партия и какой блок на этих выборах победят, Нахман Шай уже вне политики, так как на внутренних праймериз он получил абсолютно непроходное место.
    Так что, можно сказать, что это не мнение израильского министра и конечно же не мнение израильского правительства. Это частное мнение уже вполне обычного человека, израильского гражданина Нахмана Шая.
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