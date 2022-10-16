Пришло время Украине получить военную помощь, - министр Израиля Шай
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Израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выступил за предоставление его страной военной помощи Украине.
"Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время Украине получить военную помощь, как ее предоставляют США и страны НАТО", - заявил Шай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей сферы безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства поставлять оружие России для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".
24 сентября президент Владимир Зеленский заявлял, что шокирован отсутствием помощи Украине от Израиля с начала полномасштабного вторжения России.