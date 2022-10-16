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Россияне приступили к эвакуации предателей из Херсонской области в оккупированный Крым, - Генштаб

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Россияне приступили к эвакуации предателей из Херсонской области в оккупированный Крым, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, что российские оккупанты эвакуируют предателей из "государственных органов" Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

"Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений. По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
  • Перехватчик
    Nasha CanadaНаша Канада

    @NashaCanada

    ·

    4 ч

    Откуда берутся соловьевы и скабеевы? А почему вы не спрашиваете, откуда берутся лобковые вши?
    В обществе, которое соблюдает элементарные правила гигиены - эта гадость не заводится.
  • Maxim Ak-Murza
    Бегите сразу в Сыктывкар, шоб потом второй раз не вставать.
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