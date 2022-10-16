Папа Римский Франциск призвал молиться за украинцев

Папа Римский Франциск выразил поддержку инициативе "Миллион детей молящихся Розарий" и призвал верующих молиться за народ Украины.

Об этом сообщает Vatican News, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после молитвы "Ангел Господень" в воскресенье, 16 октября, Папа обратился к тысячам паломников на площади Святого Петра в Ватикане и напомнил, что 18 октября состоится инициатива "Миллион детей вознесут молитвы Розария за мир в мире".

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"Благодарю всех детей, которые будут участвовать! Объединяемся с ними и вверяем заступничеству Богородицы многострадальный украинский народ и все другие народы, которые страдают от войны и любых форм насилия и нищеты", – сказал Папа.