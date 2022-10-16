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Папа Римский Франциск призвал молиться за украинцев

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Папа Римский Франциск призвал молиться за украинцев
Папа Римский Франциск выразил поддержку инициативе "Миллион детей молящихся Розарий" и призвал верующих молиться за народ Украины.

Об этом сообщает Vatican News, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после молитвы "Ангел Господень" в воскресенье, 16 октября, Папа обратился к тысячам паломников на площади Святого Петра в Ватикане и напомнил, что 18 октября состоится инициатива "Миллион детей вознесут молитвы Розария за мир в мире".

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"Благодарю всех детей, которые будут участвовать! Объединяемся с ними и вверяем заступничеству Богородицы многострадальный украинский народ и все другие народы, которые страдают от войны и любых форм насилия и нищеты", – сказал Папа.

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Топ комментарии

  • Vladyslav Novikov
    В одном фильме "Рембо ..." Сталлоне спросил - "оружие везешь?". "Нет", - "тогда молитвы не помогут".
    Папуля, молитвы оставь себе, а вот 2 трлн$ путинских денег в банке Ватикана, на которые Украина купит оружие, закончат войну очень быстро.
    Но ведь ты: $ - себе, пастве - молитвы.
    Матфея 6:19-21
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Або йому на яйця також ФБР наступило
  • Саша Пончик
    У папы в голове происходит то же что у Маска.
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