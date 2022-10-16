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США пытаются убедить РФ не рассматривать никакие варианты использования ядерного оружия, - советник Байдена Салливан

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США пытаются убедить РФ не рассматривать никакие варианты использования ядерного оружия, - советник Байдена Салливан
Соединенные Штаты Америки будут одинаково реагировать на использование Россией любой формы ядерного оружия в войне с Украиной.

Об этом советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил CNN 17 октября, информирует Цензор.НЕТ.

Корреспондентка CNN спросила, будут ли США относиться к "тактическому" использованию Россией ядерного оружия - поражению небольшой цели или взрыву в Черном море, например - иначе, чем к широкомасштабным атакам.

"Использование ядерного оружия на поле боя в Украине - это использование ядерного оружия на поле боя в Украине. Мнение о том, что существуют какие-то отличия в использовании, я считаю опасным", - сказал Салливан.

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"С нашей точки зрения, мы считаем, что Соединенные Штаты обязаны, работая с нашими союзниками по НАТО и партнерами, а также другими ответственными странами по всему миру, включая такие, как Китай и Индия, прислать очень четкое и решительное сообщение России, что они не должны рассматривать использование ядерного оружия в этом конфликте", - продолжил Салливан.

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Топ комментарии

  • FT FT
    Все что боится ***** это ответного ядерного удара. И больше ничего. Ни уничтожения черноморского флота, ни росийских войск еще где то. Только ядерного удара по Москве и своему бункеру. И ***** сейчас пытается выяснить будет ли ответный ядерный удар или Запад проглотит и помашет какими то санкциями. От етого и зависит будет ли ядерная атака.
  • Сергій Коркмен
    США намагаються переконати РФ не розглядати жодних варіантів використання ядерної зброї, - радник Байдена Салліван Джерело: https://censor.net/ua/n3374135

    US won't tolerate Russian nuclear attacks in any form, national security adviser says (2) US won't tolerate Russian nuclear attacks in any form, national security adviser says (cnn.com)

    переклад з англійської заголовку статті в CNN: Сполучені Штати не потерплять (не толеруватимуть) російських ядерних атак у будь-якій формі, заявив радник з національної безпеки

    вельмишановна творча група редакторів Цензор.нет, мені теж не імпонує Джейк Саліван, але все ж до такої міри перекручувати його вислови, подані в оригіналі CNN - якось негарно, це не мало б пасувати людям дорослим та відповідальним, чи не так?
  • Nik Home 379c842c
    Салливан - крот, давно работающий на путлера...
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