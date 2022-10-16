Совет ЕС рассмотрит девятый пакет санкций против России 17 октября

Совет министров ЕС по иностранным делам на встрече в понедельник, 17 октября, рассмотрит девятый пакет санкций против России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Совет ЕС по иностранным делам призовет к большей поддержке Украины, работе над девятым пакетом санкций против России, а также конфискации замороженных российских государственных активов и созданию специального трибунала за преступления, совершенные РФ", - написал глава МИД Латвии.

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Напомним, 6 октября Совет ЕС достиг согласия по восьмому пакету санкций против России. Этот пакет включает ограничение цен на нефть, новые запреты на импорт и экспорт стали, дерева, машин, авиации, пластмасс, химикатов на сумму 7 млрд евро, а также санкции против новых физических и юридических лиц и компаний, вовлеченных в войну с Украиной.