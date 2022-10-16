Российские оккупанты из РСЗО обстреляли Марганецкую громаду на Днепропетровщине, - облсовет
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Российские оккупанты в воскресенье обстреляли из реактивных систем залпового огня Днепропетровскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале председатель областного совета Николай Лукашук.
"К вечеру оккупационные войска Российской Федерации из РСЗО снова ударили по Марганецкой громаде в Никопольском районе. Предварительно – люди не пострадали", - написал он.
Также он сообщил, что другие районы области вражеским обстрелам не подверглись. Ситуация на границах Днепропетровщине полностью контролируется Вооруженными силами Украины.