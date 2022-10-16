Маркарова просит США ускорить не только доставку, но и процесс заказа систем ПВО
Об этом она заявила в воскресенье в прямом эфире на телеканале CBS News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"К сожалению, эти системы трудно производить, и они еще не готовы... Но мы делаем все возможное и просим наших партнеров сделать все возможное, чтобы ускорить не только доставку, но и процесс заказа систем", - сказала глава украинской дипломатической миссии в Вашингтоне.
Она подчеркнула, что крайне необходимо оградить как можно больше украинских населенных пунктов от российских ракет, от которых страдают мирные жители, в том числе дети.
Маркарова подчеркнула, что от Путина можно ожидать чего-угодно, несмотря на его заявления, тем более что развернутая в РФ в последние недели мобилизация стала провальной, так как не принесла ему никаких преимуществ.