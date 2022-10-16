В Беларуси сотрудникам МЧС выделили оружие и проверяют укрытия

В Беларуси части сотрудников МЧС выделили оружие, чтобы "защищать отечество" в случае боевых действий, также в стране тренируются проводить эвакуацию населения и рассказывают об укрытиях.

Об этом рассказал глава МЧС Беларуси Вадим Синявский в интервью телеканалу ОНТ, передает Цензор.НЕТ.

По словам Синявского, часть сотрудников МЧС может быть вооружена, чтобы в случае конфликта или военных действий "защищать отечество" наравне с армией. Соответствующее поручение Александр Лукашенко было выполнено, вооружение получено в Минобороны, отметил глава МЧС.

"Сегодня все то вооружение, которое было запланировано, получено в Министерстве обороны и размещено в наших комнатах для хранения оружия… Произведен расчет, обучение личного состава… В случае необходимости принимать активное участие в тех или иных вопросах, связанных с защитой своего отечества, эти расчеты доведены до Министерства внутренних дел и до начальников УВД на региональном уровне, а также до Вооруженных сил – в случае необходимости, также будут формироваться расчеты для участия в соответствующих действиях", - заявил Синявский.

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Синявский также сообщил, что в Беларуси имеется более 5000 различных закрытых сооружений, которые можно использовать для укрытия населения в случае ракетных ударов.

"Руководство нашей страны... принимает все меры, чтобы этого [военного конфликта на территории Беларуси] не произошло. Но мы понимаем, что, к сожалению, мир такой, что может быть ситуация, при которой придется действовать оперативно. В частности, в пределах гражданской обороны", - сказал он.

В частности, по словам главы МЧС, проводится проверка оповещения населения о возможных угрозах.

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"Более 5000 различных закрытых сооружений в стране есть, которые можно использовать для укрытия населения в случае, в том числе, ракетных ударов. В этой связи мы сделаем оперативное оповещение и будем оповещать людей, где, когда, в каком регионе можно спуститься в убежища для того, чтобы быть защищенным от этих вещей. Это первая история. И вторая история – эвакуация в случае уже непосредственно возникшей чрезвычайной ситуации. Тренируем наши силы, средства, чтобы оперативно можно было организовать при необходимости эту эвакуацию", - отметил Синявский.