Из-за обстрелов россиян без света остался Шосткинский район Сумщины, - председатель ОВА Живицкий

В Сумской области без света в результате обстрелов российских оккупантов остался Шосткинский район.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель ОВА Дмитрий Живицкий.

"В результате сегодняшних обстрелов со стороны России снова имеем аварийные отключения в области. Пока не хватает мощностей для Шосткинского района", - написал Живицкий.

Он отметил, что энергетики пытаются стабилизировать сеть, но для ускорения процесса необходимо ограничить потребление электроэнергии сегодня до конца суток и завтра с 8 до 11 утра.

Смотрите также: Рашисты из артиллерии ударили по объектам инфраструктуры Сумской области. Некоторые районы области без электроснабжения. ФОТО