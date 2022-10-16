ВСУ существенно пополнили обменный фонд, - Зеленский

Самыми горячими точками на Донбассе являются Соледар и Бахмут, на юге ВСУ уничтожили вражескую технику, а в ходе наступления существенно пополнили обменный фонд.

Об этом во время видеообращения 16 октября заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на передовой за прошедшие сутки существенных изменений не претерпела. Ключевые горячие точки на Донбассе – Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои. Против наших сил оккупанты бросили всех, кого могли, в том числе и 2 тысячи "зеков" – они среди наемников. И эти "зеки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления, их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии.

Вот так российское государство спонсирует террор – ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова. Кто-то в мире еще сомневается, стоит ли официально признавать Россию государством-террористом? Вряд ли.

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Я благодарю всех наших воинов, которые героически держат позиции и под Бахмутом, и под Соледаром, и на всех других направлениях, где сейчас продолжаются боевые столкновения – на востоке, на юге государства.

Особо хочу сегодня отметить на Южном направлении 60-ю Ингулецкую пехотную бригаду, 17-ю отдельную танковую Криворожскую бригаду имени Константина Пестушка, 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду и 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка за слаженные действия на Херсонском направлении и результативное уничтожение вражеской техники. Благодарю вас, воины!

Я благодарю и Херсонскую зенитную ракетную бригаду за успешную защиту нашего неба от иранских дронов и российской авиации.

Отдельно я хочу отметить сегодня подразделения, которые обеспечили нам результат в пополнении обменного фонда. Это очень важно: каждый, кто берет в плен русских военных, обеспечивает нам возможность освобождать наших героев.

Я благодарю 54-й отдельный разведывательный батальон имени Михаила Тиши, 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 92-ю отдельную механизированную бригаду, которые во время наступательных действий существенно увеличили нашу возможность возвращать украинцев домой.

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Мы помним о наших людях, которые удерживают в России. Мы должны освобождать их и должны освободить их всех, не оставляя у врага никого. Но для этого нам нужно брать в плен оккупантов - как можно больше", - рассказал Зеленский.