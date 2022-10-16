ВСУ существенно пополнили обменный фонд, - Зеленский
Об этом во время видеообращения 16 октября заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация на передовой за прошедшие сутки существенных изменений не претерпела. Ключевые горячие точки на Донбассе – Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои. Против наших сил оккупанты бросили всех, кого могли, в том числе и 2 тысячи "зеков" – они среди наемников. И эти "зеки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления, их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии.
Вот так российское государство спонсирует террор – ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова. Кто-то в мире еще сомневается, стоит ли официально признавать Россию государством-террористом? Вряд ли.
Я благодарю всех наших воинов, которые героически держат позиции и под Бахмутом, и под Соледаром, и на всех других направлениях, где сейчас продолжаются боевые столкновения – на востоке, на юге государства.
Особо хочу сегодня отметить на Южном направлении 60-ю Ингулецкую пехотную бригаду, 17-ю отдельную танковую Криворожскую бригаду имени Константина Пестушка, 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду и 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка за слаженные действия на Херсонском направлении и результативное уничтожение вражеской техники. Благодарю вас, воины!
Я благодарю и Херсонскую зенитную ракетную бригаду за успешную защиту нашего неба от иранских дронов и российской авиации.
Отдельно я хочу отметить сегодня подразделения, которые обеспечили нам результат в пополнении обменного фонда. Это очень важно: каждый, кто берет в плен русских военных, обеспечивает нам возможность освобождать наших героев.
Я благодарю 54-й отдельный разведывательный батальон имени Михаила Тиши, 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 92-ю отдельную механизированную бригаду, которые во время наступательных действий существенно увеличили нашу возможность возвращать украинцев домой.
Мы помним о наших людях, которые удерживают в России. Мы должны освобождать их и должны освободить их всех, не оставляя у врага никого. Но для этого нам нужно брать в плен оккупантов - как можно больше", - рассказал Зеленский.