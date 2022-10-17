Российское государство ищет в тюрьмах убийц и направляет их в Украину убивать снова, - Зеленский
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Зеленский заявил во время своего вечернего обращения.
"Ситуация на передовой за прошедшие сутки существенных изменений не претерпела. Ключевые горячие точки на Донбассе – Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои", - сказал он.
По словам президента, "против наших сил оккупанты бросили всех, кого могли, в том числе и 2 тысячи "зеков" – они среди наемников именно там".
"И это "зеки" с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии. Вот так российское государство спонсирует террор - ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова. В мире еще сомневаются, стоит ли официально признавать Россию государством-террористом? Вряд ли", - сказал президент.