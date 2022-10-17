У нас наиболее содержательные за 30 лет отношения с Саудовской Аравией, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина имеет наиболее содержательные за 30 лет отношения с Саудовской Аравией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего видеообращения.

"Мы должны сделать все, чтобы украинский зерновой экспорт только расширялся. Это и для наших людей рабочие места и экспортные доходы. Плюс средства, чтобы провести посевную в следующем году. Но и для всего мира одна из ключевых гарантий стабильности.

То, как Украина помогает сохранению нормальной жизни в мире, лишь усиливает репутацию нашего государства и облегчает создание новых связей в разных регионах. На этой неделе я ожидаю новых международных результатов для нашего государства.

А за прошедшую неделю стоит отметить усиление контактов с Саудовской Аравией. Есть веские договоренности. Среди прочего, это и решение партнеров предоставить пакет гуманитарной поддержки в размере 400 миллионов долларов. Это очень важно. У нас наиболее содержательные за 30 лет отношения с Саудовской Аравией именно сейчас", - подчеркнул Зеленский.