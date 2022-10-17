Путин будет использовать любое прекращение боевых действий для подготовки к наступлению, - ISW

Намерения президента РФ Владимира Путина вряд ли изменятся независимо от того, произойдет ли прекращение огня: Кремль будет использовать любое прекращение боевых действий для закрепления завоеваний и замораживания линии фронта в лучшей для Путина конфигурации, чтобы подготовиться к дальнейшей агрессии против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что стремящиеся к крепкому миру в Украине должны противостоять искушению заморозить линию боевых действий таким образом, чтобы создать условия для возобновления войны на условиях России.

Конкретные части украинской территории, все еще находящиеся под российской оккупацией, важны для долгосрочной жизнеспособности независимой Украины.

В частности, стратегически важный регион как для НАТО, так и для Украины – это Крым. Оккупация полуострова позволяет России базировать противовоздушные и противокорабельные ракеты на 325 километров западнее, чем она могла бы, используя только территорию, которую она контролирует на законных основаниях. Также это позволяет России размещать самолеты в Севастополе примерно на 300 километров западнее авиабазы ​​на территории РФ. Как пишет ISW, эта разница имеет значение для масштаба угрозы, которую Россия может представлять для юго-восточного фланга НАТО, а также для возможности России готовить и поддерживать вторжение в Украину. Из всех украинских земель, в отвоевании которых заинтересовано НАТО, Крым должен быть в начале списка.

Читайте также: Российское государство ищет в тюрьмах убийц и направляет их в Украину убивать снова, - Зеленский

Кроме того, отмечается, что нынешнее российское укрепление на западном берегу в Херсонской области является жизненно важным участком местности. Если прекращение огня или любое соглашение приостановят боевые действия, а россияне все еще будут владеть этим участком, перспективы возобновления российского наступления на юге Украины значительно улучшатся. С другой стороны, если Украина возобновит контроль над всем западным берегом реки, россиянам, вероятно, будет очень тяжело проводить наземные атаки на юго-западе Украины. Таким образом, долгосрочная обороноспособность Николаева, Одессы и всего черноморского побережья Украины во многом зависит от освобождения западного Херсона.

Части Херсонской области на восточном берегу Днепра также стратегически важны. Российские военные позиции в этих районах позволяют российским силам вести огонь по большей части украинского черноморского побережья из многих систем ближнего радиуса действия без необходимости использовать дорогостоящие средства дальнего радиуса действия, которые всегда будут в меньшинстве.

ISW пишет, что Днепр должен быть не первой линией обороны Украины, а скорее последней. Река является самой надежной защитой, если россияне сначала должны продвигаться к ней, а затем подготовиться к переправе, пока украинские защитники срывают их усилия. Украина должна иметь возможность создать и удерживать позиции на восточном берегу реки.

Продемонстрированная Россией безответственность касательно ядерных объектов в Украине также делает важным с точки зрения безопасности возвращение ЗАЭС под контроль Украины. Позволяя Москве сохранить контроль над ЗАЭС, Украине и другим государствам грозит постоянный риск готовности России играть с ядерным огнем. Поэтому россиян также необходимо держать вне артиллерийской досягаемости Энергодара. Линия, необходимая для надежной защиты украинскими войсками ЗАЭС, в принципе располагается примерно в 50 километрах к югу от Энергодара.

Еще один критический узел – это Мелитополь. Если россияне сохранят контроль над Мелитополем и идущие к югу и востоку от него дорогами, они могут превратить его в большую военизированную базу, с которой можно будет проводить атаки. Такая база, которая по количеству размещенных на ней военных объектов и возможностей может походить на Белгород, будет представлять постоянную угрозу для ЗАЭС, украинских позиций на восточном берегу Днепра, а также Запорожья и Днепра. Аналитики Института пишут, что если Украина возобновит контроль над Мелитополем, россияне будут ограничены Крымом и путем через Перекопский перешеек. Защититься от такого нападения гораздо легче.

Также смотрите: Обломок одного из атаковавших утром Киев дронов-камикадзе. ФОТО

На северо-востоке Украины также есть несколько стратегически важных районов. Города Сватово, Старобельск и Беловодск расположены на больших дорожных развязках, контроль над которыми частично определяет, какие базы в самой России россияне могут использовать для поддержки будущих атак непосредственно в Украине. Железная дорога, проходящая севернее Луганска через Старобельск до российской границы, особенно важна, поскольку российские войска в значительной степени зависят от железной дороги. Россияне также могут перебрасывать войска с базы в Богучаре в Украину по дороге, проходящей через Беловодск. Если Россия сохранит контроль над этими ключевыми узлами и сетями автомобильных и железных дорог, это даст Москве значительное преимущество в подготовке к возобновлению вторжения с северо-востока.