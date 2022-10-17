Оккупанты атаковали дронами Шевченковский район Киева, горит нежилое здание, повреждено несколько жилых домов (обновлено)
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Утром 17 октября в Киеве прогремел взрыв, впоследствии был еще один.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграмы.
Позже информацию о взрывах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.
"Взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали впоследствии.
Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" – написал Кличко.
Впоследствии мэр сообщил о еще одном взрыве в Шевченковском районе.
Кличко позже сообщил , что атака была совершена дронами: "В результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева - пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики - на месте. Информацию о пострадавших уточняем".