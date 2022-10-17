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Оккупанты атаковали дронами Шевченковский район Киева, горит нежилое здание, повреждено несколько жилых домов (обновлено)

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Оккупанты атаковали дронами Шевченковский район Киева, горит нежилое здание, повреждено несколько жилых домов (обновлено)
Утром 17 октября в Киеве прогремел взрыв, впоследствии был еще один.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные телеграмы.

Позже информацию о взрывах подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

"Взрыв в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на место. Детали впоследствии.

Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" – написал Кличко.

Впоследствии мэр сообщил о еще одном взрыве в Шевченковском районе.

Кличко позже сообщил , что атака была совершена дронами: "В результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева - пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики - на месте. Информацию о пострадавших уточняем".

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Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
    От що буває коли замість того коли весь світ каже що кацапи скоро нападуть витрачати кошти не на армія, а на асфальт біля кацапії та окупованих територій
  • Right Right 2d264255
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  • Pavel Bortsevych
    Скорее всего ***** пообещал передать иранским отморозкам ядерное оружие, раз мы эти шахиды наблюдаем. Привет Израилю, который долго не хотел помогать Украине
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