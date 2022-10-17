ВСУ отразили атаки оккупантов в районах 9 населенных пунктов в Донецкой области, - Генштаб

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торское, Спорное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 17 октября по поводу российского вторжения.

Так, начались двести тридцать шестые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках сдерживания действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск по всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

За прошедшие сутки противник нанес два ракетных и двадцать шесть авиационных ударов, совершил более восьмидесяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам противника подверглись районы более двадцати населенных пунктов. В частности, Белополье Сумской области, Славянск, Павловка и Новоселка Донецкой области, Марганец Днепропетровской области, Правдино и Белогорка Херсонской области. Враг атаковал Николаев пятнадцатью дронами-камикадзе, одиннадцать из них наши защитники сбили.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА "Shahed-136" с территории Республики Беларусь.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ветеринарное, Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Двуречное, Зеленое, Казачья Лопань, Красное и Огурцово Харьковской области;

на Краматорском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Петропавловка, Первомайское Харьковской области; Грековка и Новоегоровка Луганской области и Заречное, Терны, Торское и Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;

на Авдеевском направлении – из танков, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бердичи, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг наступательных действий не вел. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Владимировка, Угледар и Парасковеевка Донецкой области.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более двадцати пяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Никополь и Новокаменка на Днепропетровщине, Терновые Поды, Партизанское, Широкое Николаевской области и Мирное в Херсонской области.

Оккупанты пытаются восполнять свои потери в живой силе и массово мобилизуют мужчин на временно оккупированных территориях. Так, по имеющейся информации, в Станице Луганской Луганской области работников коммунальных служб принудительно поставили на военный учет по российскому законодательству и провели так называемый медосмотр. По его результатам все оказались пригодны к военной службе.

Подтверждено поражение живой силы, вооружения и военной техники противника за предыдущие дни. В результате точных ударов Сил обороны враг понес следующие потери в районах населенных пунктов Запорожской области: Молочанск - до 40 раненых, Каменка-Днепровская - 5 единиц вооружения и военной техники и около 25 раненых, Энергодар - до 20 раненых, Орех до 5 единиц вооружения и военной техники и до 50 раненых, роды - около 7 единиц военной техники и до 30 раненых. Информация уточняется.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торское, Спорное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла более тридцати ударов. Подтверждено поражение двадцати пяти районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также шесть позиций зенитных ракетных комплексов противника. Также наши подразделения противовоздушной обороны сбили пятнадцать вражеских БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, одну позицию противовоздушной обороны и один склад с боеприпасами.