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В Днепре и области начались экстренные отключения электроэнергии

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В Днепре и области начались экстренные отключения электроэнергии
В Днепропетровской области начались экстренные отключения электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

"Враг продолжает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры и наносит разрушения. Для ликвидации повреждений и сбалансирования энергосистемы сегодня в Днепре и области будет отключаться электроэнергия", - написал он.

Коваленко просит граждан ограничить использование энергоемких приборов: бойлеров, стиральных машин, обогревателей, кондиционеров, а также зарядить телефоны и павербанки.

Как сообщалось, сегодня украинские военные уничтожили над Днепропетровской областью три российских крылатых ракеты, но одна попала по объекту энергетической инфраструктуры, там сильный пожар.

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Топ комментарии

  • Joshua Merlin
    с ненавистным рашитским врагом надо окончательно и бесповоротно покончить к 25 декабря 2022 года! чтобы будущие поколения даже названия дебильной страны под названием расия никогда не слышали...
  • jklpqrs
    по-моему в донецке и луганске тоже есть разные тэцы, тэсы и разные другие подстанции. может быть я ошибаюсь, но так сообщают злые языки из википедии. не знаю, верить ли им...
  • Leshek
    Такое впечатление , что никакой стратегии противодействия разрушению нашей инфраструктуры у зелени нет. Неужели нельзя закупить хотя-бы такие же дроны и куярить в ответ по их инфраструктуре, начать тотальный поиск как по официальным , так и не по официальным каналам , привлекая всех симпатиков Украины. Уговаривать, умолять США дать нам ракеты повышенной дальности для ответных ударов, исключительно согласованных с ними.
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