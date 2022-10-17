Общие боевые потери РФ с начала войны – около 65 320 человек, 268 самолетов, 242 вертолета, 2537 танков, 1599 артсистем, 5205 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 октября потери личного состава противника составляют около 65 320 человек.