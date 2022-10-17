Общие боевые потери РФ с начала войны – около 65 320 человек, 268 самолетов, 242 вертолета, 2537 танков, 1599 артсистем, 5205 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 17 октября потери личного состава противника составляют около 65 320 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.10 ориентировочно составляют:
личного состава - около 65320 (+320) человек ликвидировано,
танков - 2537 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 5205 (+12) ед,
артиллерийских систем - 1599 (+10) ед,
РСЗО - 366 (+1) ед,
средства ПВО - 187 (+1) ед,
самолетов - 268 (+0) ед,
вертолетов - 242 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17),
крылатые ракеты – 316 (+0),
корабли/катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3969 (+10) ед,
специальная техника – 144 (+1).
"Самые большие потери противник понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.