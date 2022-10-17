В центре Киева перекрыто движение по нескольким улицам. Не выезжайте в центр без острой необходимости, - Кличко
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В центре столицы перекрыто движение транспорта по участкам нескольких улиц.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости. А также не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Будем сознательными и заботимся о собственной безопасности! Вместе выстоим!", - пишет Кличко.