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В центре Киева перекрыто движение по нескольким улицам. Не выезжайте в центр без острой необходимости, - Кличко

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В центре Киева перекрыто движение по нескольким улицам. Не выезжайте в центр без острой необходимости, - Кличко
В центре столицы перекрыто движение транспорта по участкам нескольких улиц.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости. А также не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Будем сознательными и заботимся о собственной безопасности! Вместе выстоим!", - пишет Кличко.

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