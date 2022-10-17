В результате обстрела российскими военными на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью, - "Энергоатом"

Рашистские террористы сменили тактику и сейчас пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС.

Об этом сообщает "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"Так, сегодня, 17 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории, в результате чего в 03:59 отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС - Днепровская. В переходном процессе из-за кратковременного снижения напряжения отключался резервный трансформатор на ЗАЭС и состоялся запуск дизель-генераторов", - сообщили в "Энергоатоме"

Кроме того, отмечается, что отключилась линия связи 750 кВ Южноукраинская АЭС – Днепровская, но без влияния на нагрузку ПАЭС.

"В очередной раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры по скорейшей демилитаризации ЗАЭС, выводу с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращению Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира", - добавили в "Энергоатоме".

Читайте также: Длительные перебои с электропитанием Запорожской АЭС могут привести ко второй "Фукусиме", - глава "Энергоатома" Котин