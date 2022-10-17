Новости • Война

В жилом доме Киева взрыв из-за атаки дрона. 18 человек спасены, двое под завалами, - Кличко. ВИДЕО

22 96388
В результате атаки дронами-камикадзе в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время из него спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов. Есть ли погибшие - уточняем информацию", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самый дорогой российский танк Т-90М "Прорыв" уничтожен вблизи Бахмута воинами 93-й бригады. ВИДЕО

Также смотрите: Киевлянин с винтовкой пытался уничтожить дрон-камикадзе в небе над столицей. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    А ви розумієте що пропаганда під час війни це також зброя. Так от Арестович і компанія пропагували, що ці дрони це пшик який не вартий уваги. Тобто, направлено робили з людей дурнів.
  • Виктор Ле
    Оперативно Антошка рашці доповіді видає...
  • Yakov Yakov
    дядя Байден, ви зекономите десятки мільярдів доларів, якщо зразу знищете йбнутого кремлівського виродка.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости