Новости • Война

Лукашенко уже воюет против Украины, в случае прямой агрессии нужны новые санкции, - глава МИД Латвии Ринкевич

3 46921
Лукашенко уже воюет против Украины, в случае прямой агрессии нужны новые санкции, - глава МИД Латвии Ринкевич
Белорусский режим принимает участие в войне против Украины, поэтому необходимо ужесточать санкции против РБ.

Об этом в Twitter сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Лукашенко уже воюет против Украины, поскольку разрешает россиянам использовать территорию Беларуси для атак на Украину.

"Если белорусская армия будет участвовать в агрессии, тогда мы должны ударить по Минску с помощью дополнительных санкций и международной изоляции. Самое главное - больше оружия для Украины", - подчеркнул Ринкевич.

Читайте также: Дроны, атакующие Киев, выпущены с территории Беларуси, - Воздушные силы

Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko a12d9878
    А постійні запуски ракет, дронів з території Білорусі, надання їх техніки рашистам - це ще не пряма агресія?
  • Єто Другоє
    Ось це вже друга справа!!! Дуже потужно! У випадку наступу орків і драників з їблоруської області, надпотужно заборонимо в'їзд до ЄС лукашонці і його режиму!!!
  • Andrey Levenov
    іран тоже воює, ще санкцій підкинути під якими вони вже пів століття? цеж так дієво
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости